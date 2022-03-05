Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Операції об'єднаних сил Павлюку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та військові звання за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони країни.

"Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність та самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, із них 37 нагороджуються посмертно", - повідомив президент у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об'єднаних сил.

Звання бригадного генерала - полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ Оперативного командування "Захід".

Звання бригадного генерала юстиції присвоєно полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Звання бригадного генерала присвоєно полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

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