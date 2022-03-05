Кулеба назвав санкції, які мають "добити" російську економіку: Торгівля нафтою, доступ до криптовалют, можливість продавати золото
Як передає Цензор.НЕТ про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "Рада".
За словами міністра, жодні санкції проти РФ, які було запроваджено за останні 8 днів, не далися легко.
"Вже зараз російська економіка страшно потерпає від того, що сталося", - наголосив Кулеба.
Глава МЗС також озвучив список санкцій, які потрібно додатково запровадити.
"Я озвучив конкретний список санкцій, які потрібно ще додатково застосувати для того, щоб, перше, закрити будь-які прогалини в санкційному законодавстві, щоб росіяни не могли їх обходити. Друге, щоб "добити" пораненого звіра під назвою російська економіка. Ці санкції, про які я говорю, вони стосуються торгівлі нафтою, вони стосуються доступу Росії до криптовалют, вони стосуються можливості продавати комусь у світі золото, вони стосуються можливості для членів родин людей, які брали участь в ухваленні рішення президента Путіна щодо агресії в Україні, жити і насолоджуватися життям в західних країнах", - пояснив міністр.
Кулеба порадив прибічникам агресії Росії щодо України їздити відпочивати у сусідню Білорусь.