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ГУР МО оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до авіаударів по Україні

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ГУР МО оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до авіаударів по Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які приймали участь в авіаударах по мирному населенню та інфраструктурі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!

Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - йдеться у повідомленні

З повним списком окупантів можна ознайомитися ТУТ.

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Топ коментарі

  • Ireland
    То не офіцери , то маніяки ! Вбивці наших дітей !
  • Rino Onix
    Український льотчик "Привид Києва" збив вже 21 літак.
  • Pavel Bortsevych
    Фігуранти для Гааги
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