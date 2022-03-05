ГУР МО оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до авіаударів по Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які приймали участь в авіаударах по мирному населенню та інфраструктурі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!

Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - йдеться у повідомленні

З повним списком окупантів можна ознайомитися ТУТ.

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