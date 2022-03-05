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За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки. ФОТО

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За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки. ФОТО
За його інформацією, прикордонники спільно зі Збройними силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині

За сім днів бойових дій з росією на Харківщині ліквідувано понад 500 одиниць ворожої російської техніки, - повідомляє  голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Facebook-акаунті, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень Харківщина дає гідну відсіч російському окупанту. Станом на 4 березня сили оборони Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові спроможності. Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн", - повідомляє голова ОДА.

За його даними, харків’яни за сім днів бойових дій з Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої техніки.

За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки 01

За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки 02

"Ворог, розуміючи неможливість взяти місто, підступно наносить ракетні та бомбові удари великих висот за межами дії нашої протиповітряної оборони. Наступальний характер російських окупантів сповільнився", - зазначив Синєгубов.

Так, за його інформацією, прикордонники спільно зі Збройними Силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

"Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога і просять харків’ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли. Окупант незабаром будем за межами області! Як і обіцяли: стоїмо, захищаємо!", - підкреслив Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Михайло Гальків
    Харків - місто Герой!!!
  • Антип61
    Денацифікація - це знищення російських нацистів в Україні.
  • Виктор Дийнега
    Харькову присвоить звание город Герой. Харьковчане красавчики. За своих женщин и детей возвращают русским фашистам достойно.
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