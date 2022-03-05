Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії, - Bloomberg

Компанія Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Поставки продукції в Росію були призупинені через поточні геополітичні події", - йдеться в повідомленні.

"Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. ... Експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, був призупинений", - повідомляє джерело видання.

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