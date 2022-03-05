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Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії, - Bloomberg

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Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії, - Bloomberg
Компанія Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Поставки продукції в Росію були призупинені через поточні геополітичні події", - йдеться в повідомленні.

"Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. ... Експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, був призупинений", - повідомляє джерело видання.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    це треба до кінокомедіі додати
  • Egor Shevtsov 094467b8
    кацапи вже майже погодилися на андроіди, а тут таке.

  • nav svargi
    vot i vse.....tolko yoptafone teperj
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