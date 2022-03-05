Під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна

В Італії від дій санкцій постраждали яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка

Про це повідомляє джерело La Repubblica, про що інформує Цензор.НЕТ. Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова Lady M заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.

Розкішна яхта особистого друга путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка Lena стояла у самому місті Сан-Ремо.

Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

США та ЄС запровадили санкції проти Путіна та великих російських бізнесменів після акту військової агресії РФ проти України.

Раніше яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова також заарештували.

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