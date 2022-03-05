Шмигаль вимагає направити миротворчі групи від МАГАТЕ та Євросоюза на всі АЕС в Україні
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ і ЄС направити миротворчі групи на всі п’ять АЕС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Шмигаля
"Закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п’ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України.Це питання безпеки всього світу", - заявив він.