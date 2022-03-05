Зеленський нагородив орденами та медалями 76 українських воїнів, 37 з них посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії у боротьбі з російською агресією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно", - сказав Зеленський у відеозверненні.

З повним списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.