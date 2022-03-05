Під завалами в зруйнованій Бородянці може знаходитися до 100 людей, - ДСНС

Під завалами будинків у селищі Бородянка Київської області, яким російська авіація завдала кілька авіаударів, може перебувати близько 100 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це 4 лютого у коментарі "Радіо Свобода" повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.

Вона зазначила, що їхня доля невідома.

У коментарі CNN Рубан уточнила, що "точнішу цифру назвати на даний момент неможливо".

У ДСНС розповіли, що потрапити на місце руйнувань рятувальники не можуть, оскільки у селищі досі триває стрілянина. 3 березня вони намагалися в'їхати до Бородянки, але по них відкрили вогонь.

Бородянка, в якій до війни проживало близько 12,5 тис. осіб, знаходиться за 53 км від Києва. У цьому населеному пункті відбулися одні з найзапекліших боїв у Київській області.

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