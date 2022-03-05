Безпольотна зона над Україною може змусити Путіна взяти паузу, - Єрмак

Введення безпольотної зони над Україною може змусити президента РФ Володимира Путіна взяти паузу.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

"Ми закликаємо Захід ввести безпольотну зону над Україною. Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і може призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією. Але ми твердо віримо, що Росія не зупиниться лише на Україні та все одно потенційно може втягнути НАТО в цей конфлікт. Безпольотна зона, принаймні, змусила б Путіна взяти паузу", - наголосив він.

За словами Єрмака, українці довели, що здатні ефективно дати відсіч окупантам.

"Ми використали зброю, яку надав Захід. Ми вдячні нашим американським та європейським друзям у всьому світі, включаючи Австралію та Японію, за їхні швидкі рішення допомогти нам, за їхні санкції проти російської економіки, за озброєння та обладнання для стримування агресора", - додав глава ОП.

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