Управління Запорізькою АЕС контролює Україна. Окупанти знаходяться по периметру, - радник керівника МВС Денисенко
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Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".
При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС.
Також падник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.
"Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється", - підкреслив Денисенко.