Дії Путіна контрпродуктивні та збільшують рішучість Великої Британії та США протистояти, - Пристайко
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Погрози Путіна сприймають серйозно в сенсі відповідальності великих ядерних держав за виживання всього людства.
Про це в інтерв'ю НВ заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони (Велика Британія. - Ред.) разом зі Сполученими Штатами, Францією є великими ядерними державами. Вони мають достатньо сили, щоб захистити себе і союзників по НАТО. Ті кроки, яких вживає Путін, скоріше контрпродуктивні. Вони не тільки не лякаються: це збільшує їх рішучість протистояти", - наголосив посол.
За словами Пристайка, Велика Британія абсолютно серйозно сприймає загрози Путіна.
"Єдине - вона зважує: у них є достатньо індикаторів, щоб зрозуміти, наскільки риторика, якою він намагається залякати нас, близька до можливості вжити конкретних кроків", - додав він.