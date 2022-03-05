Трюдо їде до Європи для обговорення протидії РФ

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що здійснить поїздку до Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Канади.

Мета візиту - зміцнення солідарність Канади з європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії в Україну.

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану й невиправдану військову агресію Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

6 березня Трюдо у Лондоні зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, вони скоординують додаткові заходи проти РФ.

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8 березня 2022 року він поїде до Латвії, щоб зустрітися з главами урядів Латвії, Литви та Естонії. Лідери розглянуть поточні безпекові виклики та заходи НАТО щодо гарантії та стримування.

"Перебуваючи в Латвії, прем’єр-міністр також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити відповідь Альянсу на триваючі напади Росії на Україну", - йдеться в повідомленні.

9 березня 2022 року Трюдо поїде до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Разом лідери обговорюватимуть мир і безпеку в Європі.

10 березня прем'єр Канади вирушить до Польщі та зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою.

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