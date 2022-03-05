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Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко

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Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі в російській війні в Україні, яку він, за президентом РФ Володимиром Путіним, називає "спецоперацією", і не планує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 4 березня Telegram-канал прес-служби Лукашенка "Пул першого".

"Ми прикриваємо своїми силами державний кордон від Бресту до Мозиря. Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", – заявив політик.

Він також заявив, що "гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі" Заходом, особливо санкційна, затягнеться надовго.

"Вони вчепилися в нас залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години з президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять доти, доки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони нас штовхають у війну в Україні". Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", – сказав Лукашенко.

Також читайте: Якби Білорусь втрутилася у війну проти України, це був би подарунок для Заходу, - Лукашенко

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Топ коментарі

  • Sinopticos
    Нет ты хуйло белорусское от украинской крови не обмажешся теперь, думает, с его территории летят ракеты по Украине он не причем.
  • буков
    Коли втрати для росіян стануть критичними.
  • Іван Помідоров
    Судя по всему, беларусская армия послала Картофельного Папу вслед за кораблем, вот и пришлось импровизировать.
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