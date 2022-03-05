74% громадян США підтримують закриття неба над Україною, - опитування Reuters

Переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ і співпрацювати з НАТО над закриттям неба над Україною для захисту від російських авіаударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування, яке провело Reuters.

Близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні закрити небо над Україною.

Водночас 80% опитаних заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту.

Більше того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії. У попередньому опитуванні їхня кількість становила 77%.

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Близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Путіним.

Також близько 62% респондентів заявили, що варто платити більше за паливо та газ через, щоб захистити іншу демократичну країну (Україну. - Ред.).

Також 72% заявили, що вважають, що Сполучені Штати повинні надати Україні зброю.

Близько 74% американців підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.

Опитування проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 особу.

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