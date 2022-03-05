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Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent

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Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent
Йдеться про 124 бутіка

Про це повідомляють державна агенція РФ "ТАСС" та група компаній Kering у Twitter інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Загалом йдеться про 124 бутіка в Росії.

Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.

Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.

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Топ коментарі

  • andant 1000
    Уже доллар в обменниках 150 рублей. Уже зарплата у россиянина 200 долларов.
    Это ниже, чем у украинцев. У украинцев 400 долларов.
    Пусть еще повоюют, так зарплата вообще будет 100 долларов! На еду только!
  • Bogdan Resvii
    Бренд "Абибас", ваш выход!

  • Іван Помідоров
    Подари любимой набедренную повязку на 8 марта и получи лапти на 23 февраля.
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