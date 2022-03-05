Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent

Йдеться про 124 бутіка

Про це повідомляють державна агенція РФ "ТАСС" та група компаній Kering у Twitter інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Загалом йдеться про 124 бутіка в Росії.

Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.

Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.