Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent
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Йдеться про 124 бутіка
Про це повідомляють державна агенція РФ "ТАСС" та група компаній Kering у Twitter інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Загалом йдеться про 124 бутіка в Росії.
Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.
Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.
Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.