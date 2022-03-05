США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg

Білий дім близький до того, щоб ухвалити рішення про заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неофіційну інформацію.

Поки що такі санкції не застосовували частково через побоювання, що вони вплинуть на інфляцію в США

"Ми в дуже хорошому становищі, ми не імпортуємо багато російської нафти. Ми розглядаємо різні рішення, які ми могли б прийняти, якби зменшили споживання російської сировини в США", – прокоментувала інформацію Bloomberg Сеселія Раус, голова Ради економічних радників адміністрації президента США.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США консультуються з європейськими союзниками щодо того, як максимально підвищити ефективність заборони на імпорт нафти і газу.

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"Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки ми зосереджуємось на консультації щодо того, що можливо і що матиме найбільший вплив. Упродовж кількох тижнів ми говоримо зі світовими постачальниками про те, як задовольнити потреби ринку", – зазначила вона.

За заборону імпорту російської нафти виступила й спікер Палати представників Ненсі Пелосі та ряд впливових американських політиків.

"Ми не можемо стримати Путіна з російським пальним у наших автомобілях", – заявив сенатор-демократ Ед Маркі .

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