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США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg

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США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg
Білий дім близький до того, щоб ухвалити рішення про заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неофіційну інформацію.

Поки що такі санкції не застосовували частково через побоювання, що вони вплинуть на інфляцію в США

"Ми в дуже хорошому становищі, ми не імпортуємо багато російської нафти. Ми розглядаємо різні рішення, які ми могли б прийняти, якби зменшили споживання російської сировини в США", – прокоментувала інформацію Bloomberg Сеселія Раус, голова Ради економічних радників адміністрації президента США.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США консультуються з європейськими союзниками щодо того, як максимально підвищити ефективність заборони на імпорт нафти і газу.

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"Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки ми зосереджуємось на консультації щодо того, що можливо і що матиме найбільший вплив. Упродовж кількох тижнів ми говоримо зі світовими постачальниками про те, як задовольнити потреби ринку", – зазначила вона.

За заборону імпорту російської нафти виступила й спікер Палати представників Ненсі Пелосі та ряд впливових американських політиків.

"Ми не можемо стримати Путіна з російським пальним у наших автомобілях", – заявив сенатор-демократ Ед Маркі .

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Правильно. Не оставить камня на камне от этой нечисти. По всему миру войны разжигает, не дает странам жить и развиваться.
  • Свидомый_регион
    Боже храни Америку и Королеву!
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Мабуть дати винищувачі Україні було б таки дешевше...
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