Новини • Війна

У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу

3024932
У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська не мають жодного відношення до обстрілу цивільних в Україні.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день (4 березня. - Ред.) більше 840 дітей поранені у цій війні. І коли вони кажуть, сьогодні прозвучали заяви Шойгу, що вони до мирного населення не мають ніякого відношення, в пеклі буде горіти ця тварина", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати", - Данілов - до ОПЗЖ після затримання Шуфрича. ВIДЕО

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Горіть у Пеклі тварюки московитські.
  • Ла-ла-ла-ла
    Сьогодні нова партія nlaw прийшла. Білорусам сподобається, якщо не проявлять мудрість вчасно здатись в полон.
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    КОЛИ КАЦАП БРЕШЕ?

    КОЛИ В НЬОГО РУХАЮТЬСЯ ГУБИ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини