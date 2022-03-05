У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська не мають жодного відношення до обстрілу цивільних в Україні.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день (4 березня. - Ред.) більше 840 дітей поранені у цій війні. І коли вони кажуть, сьогодні прозвучали заяви Шойгу, що вони до мирного населення не мають ніякого відношення, в пеклі буде горіти ця тварина", - сказав він.