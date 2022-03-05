Вісім із десяти путінських армій в Україні. Тут ми їх і поховаємо. Ця армія не сильна, а просто довга, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович поінформував українців про ситуацію з російським вторгненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці..

Арестович відзначив: "У Гостомелі спецназ ГУР та 3 полк ССО разом із місцевою ТрО два дні поспіль полірували російських спецназівців та десантників.

Кадри битої техніки з тілами тимчасових окупантів, що додають до них, думаю, бачили багато.

Миколаївці відбили аеропорт Кульбакіно і відлупцювали колону, яка намагалася зранку обійти місто. Причому, у загальновійськових боях бере активну участь (і перемагає!) патрульна поліція Миколаєва.)"

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"У Перемозі Броварського району накрили з повітря 15-у окрему мотострілецьку бригаду з Самари. Між іншим, там, на Ніжинському напрямку, ще три доби тому російське командування почало формувати величезне оперативне об'єднання для наступу на Бровари - Бориспіль. Тепер цього об'єднання – немає. Частково пішло під Харків, де війська окупантів зазнали величезних втрат, частково заплуталося у місцевих буєраках, частково – знищено.

У Херсоні мінімум російських військ. Відновлено зв'язок. Шоу з "вдячними херсонцями" провалилося. Запорізька АЕС працює у нормальному режимі.

А заплуталося російське воїнство (і частково знищено) у броварських болотах тому, що місцеві жителі ведуть цю саму тотальну війну - перекриваючи лісові дороги, уповільнюючи, а то й унеможливлюючи кілька годин рух колон супротивника. А там уже наздоганяє наша артилерія та авіація", - підкреслив він.

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Радник голови ОП продовжив: "Ми тримаємо небо (сьогодні кілька збитих російських літаків) працює наша авіація. Накриваємо командні пункти супротивника – сьогодні навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів – включаючи командира 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу та захоплювала Крим. Як то кажуть, загибель полку – трагедія, загибель полковника – розгром.

До цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три – судячи з кількості знищених нами командних пунктів.

Так, важко – Харкову, Маріуполю, Охтирці. Але над обійденим і напівоточеним супротивником Черніговим збивають російські літаки, ходять у лихі рейди і збирають полонених під Сумами, як величезна м'ясорубка перемелює ворога напівоточена Харківщина.

Що дивовижно і вимагає прояснення? Для багатьох українців те, що ми ще не програли – це героїчне, але диво. У деяких досі є настрій: Наші успіхи - тимчасовий фарт. Потрібно забирати виграш та домовлятися з Путіним.))

Так ні ж. Все це було визначено в перший день. Все це прораховано та продумано військовим керівництвом та блискуче реалізується армією. Я знаю думку багатьох військових світу. Вони шоковані - від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво. Сьогодні це офіційно визнали міністерства оборони США, Британії, голова НАТО".

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Він продовжив: "Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет супротивника у багатьох місцях припав у макети?..) І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська супротивника наші військові – це все тверезий та холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво та особовий склад нашої армії.

Нам давали 48 годин – найкращі військові світу. На десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба.

Наші успіхи – закономірність. Спеціально збудовані та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня збройних сил і народного опору й перемеле тут російську військову машину".

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"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо. Це займе час. Але це не буде випадковим успіхом. Це результат нашої з вами спільної роботи. Усіх нас. І саме через цю системну роботу, тому що ми думаємо головою і працюємо руками, ворог програє.

Навіть зараз, коли в Кремлі ще надуваються та хорохоряться, вони відкрито визнають, що окупувати Україну неможливо і не збираються. Ми їх ще поженемо назад. Всі наші будинки та міста повернутися до нас. Це наша війна Судного дня", - резюмував Арестович.

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