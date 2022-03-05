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Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

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Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань
Міжнародна асоціація боксу (IBA) ухвалила рішення відсторонити представників Росії та Білорусі від турнірів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Tribuna.com Це стосується боксерів та офіційних осіб, в тому числі рефері та суддів.

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У випадках, коли неможливо реалізувати рішення за короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам.

Також схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Nikita Panasenko
    тепер нехай у себе в подворотнях один одному рило б'ють
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    ЭТО КАК СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ УЖЕ?

    НИГДЕ НЕ БУДУТ ИХ ПРИНИМАТЬ?
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