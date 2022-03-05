Спікер парламенту Австрії Соботка вибачився за свої слова про українських біженців

Спікер Національної ради (нижня палата парламенту) Австрії Вольфганг Соботка вибачився за свої "недоречні висловлювання" на адресу українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"Вчора в особистій розмові з послом Василем Химинцем президент Національної ради Вольфганг Соботка вибачився "перед усіма багатостраждальними українцями" за свої "недоречні висловлювання". У заяві для ЗМІ він підтвердив, що відмовляється від свого порівняння з ситуацією в Австрії 1945 року - визволення від нацистського режиму", - йдеться у повідомленні.

За словами Соботки, його висловлювання "вводили в оману та були недоречними".

Спікер парламенту Австрії запевнив, що підтримує прийняття Австрією біженців з України, де йде війна.

Раніше Вольфганг Соботка, який є членом владної "Австрійської народної партії", коментуючи питання про те, чи має Австрія приймати зараз біженців з України, заявив в інтерв’ю ЗМІ: "Українці мають залишитися в Україні й захищати свою країну... Що було б, якби всі австрійці втекли після 1945 року?".