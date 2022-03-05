Сталася пожежа на шахті у Кривому Розі, під землею - 11 осіб

На шахті "Тернівська" у Кривому Розі спалахнув трансформатор. Під землею залишаються 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Займання масляного трансформатора на шахті "Тернівська" КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат - ред.). Напруга 1500В. Згоріло два трансформатори", - написав він.

За даними Вілкула, до підстанції підключено, зокрема, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, 8-ма міськлікарня.

Він запевнив, що загрози для городян від пожежі немає.

"Але у шахті 11 людей. Наразі вивчається можливість підйому. Варіанти є", - зазначив Вілкул, додавши, що в причинах пожежі "розбиратимемося після гасіння".

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