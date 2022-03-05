Схоже, що Росія готова бомбардувати міста України "до підкорення", - CNN

Представники США та НАТО, які спостерігають за війною в Україні, на початку цього тижня помітили помітні зрушення в стратегії Росії: вона тепер, схоже, готова "бомбардувати міста до підкорення", що може завдати значних жертв серед цивільного населення.

Про це сказав CNN високопосадовець західної розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Важче озброєння не тільки важче за своєю вагою, воно також важче з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І воно набагато менш вибіркове. Значить, буде більше жертв", - сказав чиновник.

Видання зауважує, що останніми днями американські офіційні особи попереджали, що стратегія Росії змінюється, переходячи від зосередження переважно на військових цілях до націлення на цивільне населення, на тлі усвідомлення того, що початковий план швидкого захоплення Києва та повалення уряду провалився.

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