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Схоже, що Росія готова бомбардувати міста України "до підкорення", - CNN

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Схоже, що Росія готова бомбардувати міста України "до підкорення", - CNN
Представники США та НАТО, які спостерігають за війною в Україні, на початку цього тижня помітили помітні зрушення в стратегії Росії: вона тепер, схоже, готова "бомбардувати міста до підкорення", що може завдати значних жертв серед цивільного населення.

Про це сказав CNN високопосадовець західної розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Важче озброєння не тільки важче за своєю вагою, воно також важче з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І воно набагато менш вибіркове. Значить, буде більше жертв", - сказав чиновник.

Видання зауважує, що останніми днями американські офіційні особи попереджали, що стратегія Росії змінюється, переходячи від зосередження переважно на військових цілях до націлення на цивільне населення, на тлі усвідомлення того, що початковий план швидкого захоплення Києва та повалення уряду провалився.

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Топ коментарі

  • Sinopticos
    Ми дуже раді, що представники США та НАТО так добре з боку спостерігають, та вивчають стратегію Росії, тільки нам від цього не краще під бомбардуванням.
  • Alex Dev d4763325
    Они сравняют все с землей, закройте небо над Украиной!
  • Aut Ogen
    Представники США та НАТО загрозу побачили, але чи будуть просто спостерігати чи нарешті візьмуться виконувати Будапештський меморандум? Та і вони просто зобовязані зупинити такий злочин проти людяності.
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