Світ має розглянути питання про виключення Росії з ООН, - Єрмак

Міжнародному співтовариству слід розглянути питання про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй бо принаймні з Радбезу ООН.

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак виданню The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Міжнародному співтовариству слід розглянути питання про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй або принаймні про виключення її з Ради Безпеки, де вона має право вето… Стаття 4 Будапештського меморандуму про гарантії безпеки 1994 року гарантувала, що США, Великобританія та Росія вимагатимуть "негайних" дій від Ради Безпеки ООН "для надання допомоги", якщо Україна "стане жертвою акту агресії або об'єкту загрози агресії із застосуванням ядерної зброї". Той факт, що агресор - Росія - ветує дії Ради Безпеки ООН, не звільняє інші сторони від обіцянок, які вони дали Україні", - зауважив Єрмак.

Він закликав Захід запровадити безпольотну зону над Україною. Глава ОП переконаний, що Росія не зупиниться лише на Україні, яка в будь-якому разі може потенційно втягнути НАТО в цей конфлікт, а закрите небо принаймні змусило б президента РФ Володимира Путіна "взяти паузу".

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Нагадаємо, 26 лютого Рада безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття була необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Водночас, США не бачать можливості виключення Росії з Ради безпеки ООН.