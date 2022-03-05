Сінгапур ввів санкції проти російських банків і заборонив військові поставки

Сінгапур приєднався до міжнародних санкцій проти Росії через її агресію проти України та війну, і ввів обмеження для ряду найбільших банків РФ, а також на поставки товарів військового призначення і для здійснення кібератак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Сінгапуру.

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"Ці санкції і обмеження спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України і підірвати її суверенітет", - повідомили у відомстві.

Країна введе експортний контроль щодо предметів, які можуть бути безпосередньо використані в якості зброї, спрямованої проти України та її громадян. Крім того обмеження торкнуться технологій, які можуть сприяти наступальним кіберопераціям.

"У зв'язку з цим вводиться заборона на передачу в Росію: всіх товарів Списку товарів військового призначення і всіх товарів категорій "Електроніка", "Комп'ютери", "Телекомунікації та інформаційна безпека". Переліку товарів подвійного призначення Указу про стратегічні товари (контроль) 2021 року", - завили у відомстві.

Сінгапур введе фінансові заходи, спрямовані на встановлені російські банки, організації та діяльність в Росії, а також діяльність зі збору коштів в інтересах уряду РФ.

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Банки проти яких введені санкції: ВТБ, "Росія", Промсвязьбанк і ВЕБ.РФ.

Провайдерам послуг цифрових платіжних токенів прямо заборонено проводити транзакції, які можуть допомогти обійти ці фінансові заходи. Ці заходи поширюються на всі фінансові установи Сінгапуру, включаючи банки, фінансові компанії, страховиків, посередників на ринках капіталу, біржі цінних паперів і постачальників платіжних послуг.