Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним
1741120
Третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії може відбутися вже цими вихідними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду Німеччини, про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін.
Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.
Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.
"Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів", - указується в повідомленні.
В уряді ФРН додали, що Шольц і Путні домовилися провести подальші переговори найближчим часом.