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Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним

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Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним
Третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії може відбутися вже цими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду Німеччини, про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін.

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Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.

Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.

"Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів", - указується в повідомленні.

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В уряді ФРН додали, що Шольц і Путні домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Коротко..
    ..
    А скільки ще українців може / не дай бог/ загинути за ці дні !?
    ..
    Мордор та хуйло повинен бути знищений.
    ..
    .
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Aut Ogen
    Ми вже знаємо,чим закінчуються переговори з рашкостаном. Для чого вони використовують "перемир"я" Надіюсь більше не буде помилок і марних сподівань.
  • Шимус
    Между прочим, Псковская, 76-я дивизия не рассказывает о том, как там у них с жмурами, но сотрудники псковского гарнизона отчитались о том, что они обеспечили поставку из Украины в Псков, первые две сотни с лишним, цинковых пеналов с десантниками. Это всего лишь первая партия, поскольку только утром их набили еще десяток и понятно, что эти парашютисты прибудут на родину чуть позже.
    Ну а наши военные продолжают перемалывать всю эту дрянь, дожидаясь момента, когда можно будет вести не только оборонительные действия, но и другие, которые все так ждут. Мы победим!
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