Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин
49325
Найближчим часом російський агресор буде активізувати проведення інформаційних операцій проти України. Готується масштабне вкидання фейкових новин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим українців закликали бути пильними, вірити в Збройні Сили України і користуватися інформацією з офіційних і перевірених джерел.