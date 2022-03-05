Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин

49325
Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин
Найближчим часом російський агресор буде активізувати проведення інформаційних операцій проти України. Готується масштабне вкидання фейкових новин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Читайте також: Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим українців закликали бути пильними, вірити в Збройні Сили України і користуватися інформацією з офіційних і перевірених джерел.

Читайте також: Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини