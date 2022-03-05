Росія направить в Україну ще 1000 "вагнерівців" для підсилення частин, які відступають, - CNN
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Розвідка США спостерігала "деякі ознаки" застосування на території України російських найманців. У ході війни їх знищено вже близько 200.
Про це заявив американський військовий посадовець в коментарі CNN, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія має намір відправити в Україну ще до 1000 найманців у найближчі дні та тижні.
Це має посилити частини, які наразі відступають.
У США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.
Нагадаємо, в США та НАТО очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по населених пунктах України.
Як повідомляли ЗМІ, в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.