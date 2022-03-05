На Харківщині внаслідок російського нападу вже загинули 188 людей, з яких 122 цивільні, - поліція

188 людей, серед яких 122 цивільні, у тому числі 5 дітей, загинули від поранень внаслідок артобстрілів та бойових дій на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Так, захищаючи Харківщину, з 24 лютого загинули: 35 військових ЗСУ, 14 бійців тероборони, 6 нацгвардійців, 4 поліцейських, 4 прикордонники, 2 представники університету повітряних сил, 1 працівник СБУ.

Поранені 394 людини, з яких 290 - цивільні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітниця моніторингової місії ОБСЄ в Україні Феніна загинула під час обстрілу Харкова російськими військами

З початку вторгнення РФ на Харківщині затримали 12 російських військових, двох посібників ДРГ, одного підозрюваного в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

У поліції закликали допомогти родинам загиблих і поранених співробітників або долучитися до збору коштів на спецзасоби та засоби захисту:

Реквізити для допомоги:

Одержувач платежу:

- Найменування організації: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Код отримувача: 41602670

Назва банку: АТ КБ "Приватбанк"

Рахунок отримувача у форматі IBAN:

UA 633052990000026003015012919

Валюта: UAN

Призначення платежу: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботи

Також дивіться: Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою під Харковом. ФОТО

Також рахунок НПУ для зарахування коштів за окремими дорученнями

Отримувач: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Рахунок отримувача: UA888201720313241003302092553

КПКВК: 1007020

Код надходжень: 25020200

Призначення платежу: Для забезпечення служби поліцейських, надання їм та їхнім близьким допомоги.

Читайте також: Внаслідок обстрілу військами РФ на Київщині загинула лікарка-анастезіологиня Калабіна, - Ляшко