На Харківщині внаслідок російського нападу вже загинули 188 людей, з яких 122 цивільні, - поліція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.
Так, захищаючи Харківщину, з 24 лютого загинули: 35 військових ЗСУ, 14 бійців тероборони, 6 нацгвардійців, 4 поліцейських, 4 прикордонники, 2 представники університету повітряних сил, 1 працівник СБУ.
Поранені 394 людини, з яких 290 - цивільні.
З початку вторгнення РФ на Харківщині затримали 12 російських військових, двох посібників ДРГ, одного підозрюваного в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.
У поліції закликали допомогти родинам загиблих і поранених співробітників або долучитися до збору коштів на спецзасоби та засоби захисту:
Реквізити для допомоги:
Одержувач платежу:
- Найменування організації: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Код отримувача: 41602670
Назва банку: АТ КБ "Приватбанк"
Рахунок отримувача у форматі IBAN:
UA 633052990000026003015012919
Валюта: UAN
Призначення платежу: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботи
Також рахунок НПУ для зарахування коштів за окремими дорученнями
Отримувач: Національна поліція України
Код за ЄДРПОУ: 40108578
Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ
Рахунок отримувача: UA888201720313241003302092553
КПКВК: 1007020
Код надходжень: 25020200
Призначення платежу: Для забезпечення служби поліцейських, надання їм та їхнім близьким допомоги.