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Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації

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Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації
Російське військове відомство відмовляється коментувати дані про загиблих російських військових після їхнього вторгнення до України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації повідомляє в Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська сенаторка Людмила Нарусова розповіла про військовослужбовців, які гинуть в Україні. Вона сказала, що Росія відправила до України призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них. За її словами, з роти зі 100 солдатів вижили четверо.

Військове відомство РФ відмовилося підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

Водночас Комітет солдатських матерів просто завалений листами і дзвінками матерів, що втратили зв'язок із дітьми, яких відправили воювати в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із роти в 100 людей вижили 4, - російська сенаторка Нарусова. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Шимус
  • Garry Grant
    Комментировать? Да у них просто речь отняло. За десятку ж уже перевалило.
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