Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації

Російське військове відомство відмовляється коментувати дані про загиблих російських військових після їхнього вторгнення до України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації повідомляє в Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська сенаторка Людмила Нарусова розповіла про військовослужбовців, які гинуть в Україні. Вона сказала, що Росія відправила до України призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них. За її словами, з роти зі 100 солдатів вижили четверо.

Військове відомство РФ відмовилося підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

Водночас Комітет солдатських матерів просто завалений листами і дзвінками матерів, що втратили зв'язок із дітьми, яких відправили воювати в Україну.

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