Новини • Агресія Росії проти України, Війна

З України намагалися виїхати 16 військовозобов'язаних чоловіків. Усіх передали поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

3163547
З початку російсько-білоруського нападу на Україну трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіки намагаються виїхати за територію країни.

Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж четверга, 3 лютого, 16 чоловіків призивного віку намагалися виїхати, пропонуючи прикордонникам хабарі по 1,5 тисячі євро чи 2 тисячі доларів.

Крім того, деякі намагаються порушити кордон поза пунктами пропуску або вигадують собі хвороби.

На жодну з пропозицій військовослужбовці не погодились, а ухилянтів передали співробітникам Національної поліції України, далі ними мають зайнятися військкомати.

Серед них було кілька випадків, коли чоловіки їхали з малолітніми дітьми без супроводу інших дорослих та заявляли, що більше нікому евакуювати дітей. Найбільше ухилянтів було виявлено прикордонниками Мукачівського загону. Підкупити правоохоронців намагалися п'ять разів.

З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 01
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 02
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 03
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 04
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 05

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це навіть не чоловіки...
  • Lvbnhj
    Твоїми мізками
    ....
    Є загальна мобілізація ..то прийди в військкомат. Там знайдуть тобі роботу
  • Старый Котяра 91554d72
    Связать руки, обвешать гранатами, еще одну в жопу, выдернуть чеку и погнать на орков. Это не мужики бля...
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини