"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink
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Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маскн написав у Twitter.
"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.
Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Sorry to be a free speech absolutist.