"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink

Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маскн написав у Twitter.

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"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.

Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".