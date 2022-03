"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маскн написав у Twitter.

"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.

Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.