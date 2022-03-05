Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink

5895652
"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink
Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маскн написав у Twitter.

Читайте також: "Тримайся Україно!": Маск висловив слова підтримки

"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.

Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Петро Другий
    Чувак явно не знайомий з кацапською пропагандою.
  • Drporknswine
    Свобода слова и свобода лжи это две большие разницы
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ілону Маску-респект за підтримку України...
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини