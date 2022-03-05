Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України, - представниця США в ООН Грінфілд
5255231
Окупаційні війська Росії наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України.
Про це заявила постійна представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
"Російські сили зараз знаходяться за 20 миль і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України", - сказала вона, не уточнивши про який об'єкт йдеться.
За даними "Енергоатому", другим за величиною ядерним об'єктом України — з точки зору вироблення електроенергії - є Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області на півдні України.