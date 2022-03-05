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Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України, - представниця США в ООН Грінфілд

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Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України, - представниця США в ООН Грінфілд
Окупаційні війська Росії наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України.

Про це заявила постійна представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

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"Російські сили зараз знаходяться за 20 миль і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України", - сказала вона, не уточнивши про який об'єкт йдеться.

За даними "Енергоатому", другим за величиною ядерним об'єктом України — з точки зору вироблення електроенергії - є Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області на півдні України.

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Топ коментарі

  • Валерій Андрійович
    Ну блядь і що далі? Може їх потрібно розбити на підступах,чи знов захоплять станцію? Похоже на планову здачу ядерних об'єктів
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Самые лучшие миротворцы - ВСУ. Они исправно миротворят репоедов, уже больше 10 000 отправились на концерт к Кобзону.
    Только зло берет, что пока наши ВСУ защищают столицу и северные области, орда практически без сопротивления захватывает наши ядерные объекты. Не сомневаюсь, дойдут руки и до них, но это все равно напрягяет.
  • Папєрєднік
    Ну, і...?????
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