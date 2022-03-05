Міська влада Енергодара організовуватиме інше місце для роботи, оскільки окупанти не пускають у мерію

О восьмій ранку 5 березня міська влада Енергодара не змогла потрапити у будівлю мерії, оскільки окупанти замкнули двері.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, Енергодар лишається без опалення, - "Енергоатом"

Нагадємо, в місті Енергодар відсутнє опалення та постачання гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси, під час запеклих боїв захисників ЗАЕС із російськими окупантами, що йде від ЗАЕС до міста. Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано.