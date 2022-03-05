Джонсон порівняв Путіна з Мілошевичем: Він загнав себе у глухий кут і лише посилюватиме війну

Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що президент РФ Владімір Путін опинився у глухому куті і через це лише посилить руйнування українських міст.

Про це він сказав в інтерв’ю кільком європейським виданням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Він (Путін. - Ред.) не бачить виходу з глухого кута, в якому він опинився, окрім як продовжувати знищення, перемелювання невинного населення в невинних європейських містах" - сказав Джонсон.

Водночас прем’єр-міністр Британії відмовився від створення безпольотної зони над Україною, чого вимагає українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

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"Логіка була б, що російські літаки будуть збиті. І це втягне нас в логіку конфронтації", - сказав Джонсон. За його словами, Росію потрібно переконати до співпраці.

Джонсон порівняв Путіна з югославським диктатором Слободаном Мілошевичем.

"Існує сильна аналогія між поведінкою Путіна та останніми роками Слободана Мілошевича. Обидва лідери були при владі протягом тривалого часу, обидва були все більш автократичними і прагнули зміцнити свої позиції в своїх країнах", - пояснив Джонсон.

Нагадаемо, 11 березня 2006 року Слободана Мілошевича знайдено мертвим у своїй камері у в'язниці Гаазького трибуналу. Він помер від серцевого нападу.