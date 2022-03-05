Бої ідуть за межами Охтирки, у місті відновлюють тепло та інтернет, - мер Кузьменко
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко.
"Бойові дії ведуться далеко за межами міста, думаю, якби нам закрили небо, ми б цього колорада видушили легко і до кінця. У місті намагаємось відновити електропостачання, в центрі воно вже є. Централізованого тепла поки що чекати не доводиться. Вода є по місту, інтернет відновлюємо", - сказав він.
Комунальні служби в Охтирці працюють. Також у місті створені групи, які допомагають містянам заклеїти розбиті вибуховими хвилями вікна.
Кузьменко подякував волонтерам, особливо з Полтавщини - звідти йде багато гуманітарної допомоги.
"У нас багато теплої одежі, є будівлі, де можемо розташувати мешканців багатоповерхівок, аби вони там жили в теплі і зі світлом", - сказав Кузьменко.
Нагадаємо, місто Охтирка на Сумщині було піддане нищівним бомбардуванням, забороненими вакуумними бомбами розгромили військову частину (70 загиблих), ТЕЦ та залізничний вокзал.