Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон

Велика Британія вважає за необхідне забезпечення безпеки розташованих на території України АЕС.

Про це заявив у п'ятницю прем'єрміністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, слова якого наводить газета The Daily Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на theuk.one.

"Думаю, що була б виключно важливою якась система захисту цих електростанцій, система, яка б дозволила міжнародним структурам, таким як ООН та МАГАТЕ, відслідковувати рівень радіоактивності на місцях", - сказав він.

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Прем'єр зазначив, що стурбований можливістю повторення Чорнобильської катастрофи.

"Існують й інші українські АЕС. В Україні, безперечно, також багато місць зберігання ядерних відходів. Тому нам необхідно думати над тим, як разом працювати над запобіганням подібній катастрофі", - сказав він.

"Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа на цивільному об'єкті в Україні, новий Чорнобиль буде катастрофою і для Росії, і для всіх інших", - додав він.

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У п'ятницю ввечері Джонсон обговорив інцидент на Запорізькій АЕС із президентом Франції Емманюелем Макроном.