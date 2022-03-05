Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон
Про це заявив у п'ятницю прем'єрміністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, слова якого наводить газета The Daily Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на theuk.one.
"Думаю, що була б виключно важливою якась система захисту цих електростанцій, система, яка б дозволила міжнародним структурам, таким як ООН та МАГАТЕ, відслідковувати рівень радіоактивності на місцях", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що стурбований можливістю повторення Чорнобильської катастрофи.
"Існують й інші українські АЕС. В Україні, безперечно, також багато місць зберігання ядерних відходів. Тому нам необхідно думати над тим, як разом працювати над запобіганням подібній катастрофі", - сказав він.
"Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа на цивільному об'єкті в Україні, новий Чорнобиль буде катастрофою і для Росії, і для всіх інших", - додав він.
У п'ятницю ввечері Джонсон обговорив інцидент на Запорізькій АЕС із президентом Франції Емманюелем Макроном.