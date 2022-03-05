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Зеленський зустрівся з сенаторами США: просить закрити небо

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Зеленський зустрівся з сенаторами США: просить закрити небо
Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із низкою сенаторів Конгресу США. Він просить їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною.

Зустріч відбулася в режимі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зеленський попросив сенаторів посприяти в запровадженні ще більш суворих санкцій проти Росії, зокрема в секторі енергетики, а також заборону платіжних систем Mastercard i Visa на російській території.

Один із сенаторів сказав, що президент Зеленський просив заборонити імпорт російської нафти до США.

Крім того, Зеленський закликав надати більше військової допомоги Україні, зокрема винищувачів. Президент пояснив, що країни НАТО можуть передати винищувачі тих моделей, для яких в українських пілотів є відповідна підготовка та досвід керування.

Водночас, Зеленський подякував американським союзникам за надання зброї та іншої матеріальної допомоги, але пояснив, що українські військові потребують ще більше поставок.

Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство в боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Декотрі з них сказали "Слава Україні!", що за словами джерела CNN "очевидно розчулило президента".

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Топ коментарі

  • Fish Man
    Они там все ******** полностью.
  • ahuhu
    Дуте кацапське "вялічіє" на наших очах розбивається об український дух і нашу єдність.
    Тримаємося разом! Переможемо разом!
    Слава Україні!
  • Алексей Музыка a818500e
    Уже давно пора понять США, что Украинцы не олухи как в Афганистане, которые побросали свое оружие и сдали страну дикобразам. Дайте нам самое современное ПВО, самолеты и не сомневайтесь, мы отправил орков в пекло, сколько бы их не было.
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