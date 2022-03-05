Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 10 тис. осіб, 269 танків, 945 броньованих машин, 39 літаків, 40 гелікоптерів
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Російські війська, що вторглися до України, продовжують нести значні втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 10 тис. осіб,
танків ‒ 269 од,
ББМ ‒ 945 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ -50 од,
засоби ППО - 19 од,
літаків – 39 од (уточнюється),
гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
автомобільної техніки - 409 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.