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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 10 тис. осіб, 269 танків, 945 броньованих машин, 39 літаків, 40 гелікоптерів

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 10 тис. осіб, 269 танків, 945 броньованих машин, 39 літаків, 40 гелікоптерів
Російські війська, що вторглися до України, продовжують нести значні втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 10 тис. осіб,

танків ‒ 269 од,

ББМ ‒ 945 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі. 

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Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
    Совпадение? Нет, так как это в крови украинца,
    любить и защищать свою Родину!
  • Александр Бычик
  • клаус хаус
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