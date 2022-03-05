В Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсії і грошову допомогу громадянам, які змінили місце проживання через евакуацію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство соціальної політики України в Telegram.
Як зазначають в Мінсоцполітики, в своєму зверненні треба повідомити наступну інформацію:
ПІБ одержувача грошової допомоги чи пенсії;
Адреса отримання до березня 2022 року;
Паспортні дані (серія, номер);
В який спосіб ви отримували пенсію чи грошову допомогу раніше (у відділені чи за домашньою адресою);
Нову адресу проживання (індекс відділення чи адресу тимчасового перебування).
У разі, якщо ви отримували пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, потрібно додатково повідомити оператору код переказу, який ви отримали в SMS-повідомленні.
Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання пенсії чи грошової допомоги та бажаєте отримати кошти на будь-якому автоматизованому відділені Укрпошти, до якого у вас буде доступ, повідомте про це оператора.