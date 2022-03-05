В Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсії і грошову допомогу громадянам, які змінили місце проживання через евакуацію

Щоб отримати пенсійні та інші грошові виплати, якщо ви змінили місце проживання у зв'язку з евакуацією, необхідно зателефонувати в контактний центр Укрпошти або звернутися в найближче відділення Пенсійного фонду України. Також можна написати електронного листа до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство соціальної політики України в Telegram.

Як зазначають в Мінсоцполітики, в своєму зверненні треба повідомити наступну інформацію:

ПІБ одержувача грошової допомоги чи пенсії;

Адреса отримання до березня 2022 року;

Паспортні дані (серія, номер);

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В який спосіб ви отримували пенсію чи грошову допомогу раніше (у відділені чи за домашньою адресою);

Нову адресу проживання (індекс відділення чи адресу тимчасового перебування).

У разі, якщо ви отримували пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, потрібно додатково повідомити оператору код переказу, який ви отримали в SMS-повідомленні.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання пенсії чи грошової допомоги та бажаєте отримати кошти на будь-якому автоматизованому відділені Укрпошти, до якого у вас буде доступ, повідомте про це оператора.