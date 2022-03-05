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У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк

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У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк
У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори, формують колони з тих, хто підлягає евакуації. Сторони тимчасово припинили вогонь у районі коридорів…", - написав Подоляк. 

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Топ коментарі

  • Петро Другий
    Щось переживаю. Немає віри кацапам, ніякої.
  • клаус хаус
  • Dron
    А ще ЗСУ розіп'яли " мальчика в трусиках" ...
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