У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк
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У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори, формують колони з тих, хто підлягає евакуації. Сторони тимчасово припинили вогонь у районі коридорів…", - написав Подоляк.