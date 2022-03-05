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Проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України

11 09117
Проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України
Група юристів з міжнародного права підготувала і проголосила Декларацію про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії РФ проти України.

Про це повідомив перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Проголошення декларації, за словами Гнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України.

"На юридичному фронті Україна активно використовує можливості наявної архітектури органів міжнародного правосуддя: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини. Але нічого з цього, на жаль, не дає юридичної можливості притягти до відповідальності найвище керівництво держави-агресора за злочин агресії, який створив передумови для всіх інших міжнародних злочинів. Юрисдикція МКС щодо цього злочину має вкрай обмежений характер і за умов нератифікації Росією Римського статуту та поправок до нього не створює у Суду потрібної юрисдикції. Тому, подібно до Лондонської декларації 1942 року, яка заклала основу для Нюрнберзького трибуналу, сьогодні було проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України", – пояснив він.

Також читайте: Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст

Топ коментарі

  • Павло Дудра
    Coca Cola и Danone заявили о выходе из российского рынка.

    ще трьох "дожмемо")
  • jklpqrs
    Лаврова повесят на эшафоте, где повесили его папередника - Риббентропа.
  • Alter Nator
    не вірю я в ці трибунали
    малайзійсткий Боїнг розслідують 8 років. що там розслідувати 8 років?
    кремлю все зходить з рук, і ПМР і Грузія 2008 і Крим і лухандон, просто все
    нахрін всі ці Гааги трибунали, ми просто змушені вбивати і все
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