Проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України

Група юристів з міжнародного права підготувала і проголосила Декларацію про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії РФ проти України.

Про це повідомив перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Проголошення декларації, за словами Гнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України.

"На юридичному фронті Україна активно використовує можливості наявної архітектури органів міжнародного правосуддя: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини. Але нічого з цього, на жаль, не дає юридичної можливості притягти до відповідальності найвище керівництво держави-агресора за злочин агресії, який створив передумови для всіх інших міжнародних злочинів. Юрисдикція МКС щодо цього злочину має вкрай обмежений характер і за умов нератифікації Росією Римського статуту та поправок до нього не створює у Суду потрібної юрисдикції. Тому, подібно до Лондонської декларації 1942 року, яка заклала основу для Нюрнберзького трибуналу, сьогодні було проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України", – пояснив він.

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