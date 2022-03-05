Армія РФ показала нутро терориста-боягуза та змінює тактику. Наразі найбільш вразливим є українське небо, - Резніков

Україна мужньо чинить опір російському агресору.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"9 днів 4 години 2 хвилини. Україна захищає світ. Десятий день опору російським терористам. Десятий день мужності Збройних Сил, гвардійців, прикордонників, рятувальників, бійців інших силових структур, всіх Українців, які героїчно тримають оборону. Завдяки всьому нашому народу плани кремля за дві доби підкорити українців, захопити великі міста, змістити керівництво держави та приєднати Україну до Росії провалилися", - зазначає Резніков.

Він підкреслює, що ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. І наші захисники і захисниці дають потужну відсіч і витісняють окупантів.

"З огляду на зниження темпів наступу та спротив Українців, Росія змінює тактику. На сьогоднішній день найбільш уразливим є українське небо. Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної як атомні та гідро електростанції", - продовжує він.

"Вєлікая" армія показала справжнє нутро - терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення - на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житловим кварталам, школам, садочкам й лікарням, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, - це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу - за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість", - додає міністр оборони.

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