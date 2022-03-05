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США, Німеччина та Румунія провели спільні повітряні навчання впритул до України

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США, Німеччина та Румунія провели спільні повітряні навчання впритул до України
Сполучені Штати Америки, Німеччина та Румунія провели спільні навчання у повітряному просторі країн НАТО впритул до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВПС США в Європі.

провели бомбардувальники над східним флангом НАТО, навчаючись разом із німецькими та румунськими військами на знак єдності, оскільки російське вторгнення в Україну вступає у другі вихідні.

Найбільші стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 Stratofortress вилетіли з RAF Fairford, бази Королівських ВПС в Англії, і провели тренування.

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Потім B-52 вилетіли до Румунії, де вони провели навчання з повітряної підтримки в складі оперативної групи бомбардувальників.

Як зауважує CNN, повітряний простір Румунії межує з українським, "де російські ВПС намагаються встановити панування".

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Топ коментарі

  • Zorg
    НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
  • Dron
    И шо?
    А дать УСТАРЕВШИЕ совецкие самолёты засцали.
    Боятся Пуцина рассердить.
  • Bob Fayn
    Зеленський чуть не прямим текстом сказав .що вони боягузи..
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