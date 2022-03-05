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Моральний та бойовий стан окупаційних військ нижче нульового. Ресурси ворога закінчуються, далі буде логістичний колапс, - Резніков

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Моральний та бойовий стан окупаційних військ нижче нульового. Ресурси ворога закінчуються, далі буде логістичний колапс, - Резніков
Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи ворога.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується поточної ситуації по напрямках. Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтіснюючи ворога. Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням", - пише він.

За словами Резнікова, на Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах.

Також він зазначає, що в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

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За словами міністра оборони, об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконують завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків та 40 вертольотів.

"Втрати осоьового складу ворога зростають. Говорити про вмотивованість - зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ - нижче нульового. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по "навчанням", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили. Тож, повторю, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон", - пише Резніков.

"Боротьба триває. Але Українці в усіх містах чітко дають зрозуміти - росію тут ніколи не чекали! Ми на своїй землі і окупантам тут не раді! Тримаємо стрій і разом до перемоги!

Топ коментарі

  • volley
    На 9е сутки войны каждый, ****, в нашей прекрасной стране должен понять, кому он обязан этими восемью ночами.

    Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.

    Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".

    Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.

    Помните об этом. Каждую секунду, *****, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...

    ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "**** их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".

    Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще ***** задач, и всех их нужно кому-то выполнять.

    Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?

    Мартин Брест
  • Sophia-Maria Duglass
    Главное не дать ворогу пополнить логистику и лупить их конвои
  • Владимир c2a8b9e2
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