Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік через західну ділянку державного кордону України 4 березня зріс приблизно на 30 тис. осіб або більше ніж на третину порівняно з попереднім днем – до 118 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

"За кордон вибули понад 104 тисячі осіб, в Україну прибули понад 14 тисяч людей", - зазначається у повідомленні.

Держприкордонслужба також зазначила, що в Україну минулої доби повернулося понад 11 тисяч українців.

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Більшість обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці: ними скористалися близько 90 тисяч людей, з яких 82 тисячі залишили територію України, уточнюється у повідомленні.

Відомство додало, що через кордон за добу пройшли 13,5 тис. автомобілів.