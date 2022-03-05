Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт шпиталю.

Зокрема, конче необхідно наступне:

евакуаційні джипи;

броньовані швидкі допомоги;

звичайні карети швидкої допомоги;

засоби зв’язку Starlink;

АЗС в Києві, готові заправляти швидкі ПДМШ дизельним паливом.

вода в 20-літрових бутлях – 150 бутлів (3 т);

потужні інвектори 12V/220V;

мобільні апарати ШВЛ з акумуляторами для швидких;

дизель-генератори 10 кВт.

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Також для захисників аеропорту "Київ" (Жуляни) потребуємо:

ліхтарі налобні;

ліхтарі переносні;

лампи акумуляторні;

бронежилети;

шоломи.

Звертатись до Андрія Прокопенка, +380 67 937 1307, або на електронну пошту [email protected].