Фактично, у нас більше немає кордону із дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, - Зеленський

Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні України. За це українська влада вдячна президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої віри, чи є у них гроші. Фактично, у нас більше немає кордону із Польщею, з дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, нам не до кордонів" - зазначив президент.

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