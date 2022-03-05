Двоє важкопоранених дітей на Київщині померли без допомоги через блокаду ворога, - черговий лікар "Охматдиту" Висоцький

Ввечері 4 березня над лікарнею Охматдиту в Києві збили російську ракету, лікарі продовжують евакуювати дітей; двоє важкопоранених дітей на Київщині померли через неможливість отримати допомогу.

Про це заявив гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, черговий лікар Охматдиту Андрій Висоцький в спільному ефірі телеканалів 5 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

"Ввечері над Охматдитом була збита ракета. Був такий потужний вибух, що вибило двері в центральному корпусі, пошкодило вікна на дев’ятому поверсі. Слава Богу, діти не постраждали. Ми їх тримали в бомбосховищі. Зараз ми проводимо зараз евакуацію… Дуже багато дітей з онкопатологією ми вивезли. Плануємо ще вивезти дітей, які знаходяться на діалізі", - розповів Жовнір.

За словами гендиректора лікарні, зараз також багато дітей у відділенні, де проводять операції на серці. Їх також мають евакуювати: формується колона, яка буде їхати на західну Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги

Черговий лікар Охматдиту розповів, що через блокаду ворога лікарі не можуть надати допомогу пораненим дітям в населених пунктах

"В Європі, в європейському місті ми за добу отримали три запити на евакуацію важкопоранених дітей з вогнепальними пораненнями. Двоє з них цю ніч не пережили. Саме через те, що вони не мали фізично можливості дістатися до спеціалізованої допомоги. А одну з них батько буде вивозити самостійно, бо туди неможливо дістатися. Як це охарактеризувати, по європейських мірках... я навіть не знаю", - розповів Висоцький.