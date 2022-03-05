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Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію, - Арестович про закриття неба над Україною

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Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію, - Арестович про закриття неба над Україною
Тривалий час, який потрібен країнам-членам НАТО для ухвалення рішень, зумовлений необхідністю виконання процедур багатьма державами і є платою за демократію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба розуміти про НАТО, ЄС та інші організації, що там колективний принцип ухвалення рішень. 30 країн повинні зібратися, проконсультуватися, висловити свою думку, здійснити оцінку, погодити оцінку тощо. Це потребує певного часу. Це ціна, яку платять країни Заходу й ми за демократію", - сказав Арестович в ефірі телемарафону в суботу, відповідаючи на запитання ведучих про відсутність рішення НАТО щодо закриття неба над Україною.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    харе вже гавкати на весь білий світ.
    коли 3 роки бабло вгоняли в асфальт і половину пиндили нікого нічого не хвилювало?
    зара хлопці ламають ті дороги, шо би кацапячі танки не прошли.
    коли 3-4 місяця до.... вам в зелені вуха орали - "Кацапи нападуть і зі сторони кацбілоруської області також" - не помьятаете шо відповідали? буби, арахіміі, резнікови, данілови і остальна зелена шобла?
    зараз винувані всі - тока не вони....
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    ⚡️ Окольными путями в США вылетел самолет Ил 96-300 специального летного отряда «Россия». Это президентский борт.

    Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Питер, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон.
  • Tommy Lee
    Саме. так. Але ми все пам'ятаємо.
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